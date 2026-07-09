https://news.day.az/azerinews/1846987.html "Qarabağ" "Vestri"ni məğlub etdi - Avropa Liqası "Qarabağ" bu gün Avropa Liqasında bu mövsüm ilk matçına çıxıb. Ağdam klubu I təsnifat mərhələsində İslandiyanın "Vestri" klubu ilə üz-üzə gəlib. Komandalar arasındakı ilk oyun Bakıda keçirilib. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan oyun Ağdam təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Avropa Liqası
20:00. "Qarabağ" - "Vestri" 3:0
"Qarabağ" "Vestri"ni məğlub etdi - Avropa Liqası
"Qarabağ" bu gün Avropa Liqasında bu mövsüm ilk matçına çıxıb.
Ağdam klubu I təsnifat mərhələsində İslandiyanın "Vestri" klubu ilə üz-üzə gəlib.
Komandalar arasındakı ilk oyun Bakıda keçirilib. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan oyun Ağdam təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, komandalar arasındakı cavab oyunu iyulun 17-də Reykyavikdə keçiriləcək.
Avropa Liqası
I təsnifat mərhələsi
20:00. "Qarabağ" - "Vestri" 3:0
Qollar: Zakaria Savo, 30, Abdullah Zubir, 45+2, Renaldo Sefas, 87
Baş hakim: Roman Jitari (Moldova).
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu.
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