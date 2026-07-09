https://news.day.az/azerinews/1846991.html Roza Zərgərli qızı ilə - FOTO Müğənni Roza Zərgərli qızı Bənövşə ilə birlikdə çəkilən fotolarını paylaşıb. Day.Az xəbər verir ki, sənətçi şəkilləri sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. Roza paylaşımına "Ailə - uğruna hər zaman daha yaxşı olmağa çalışdığın insanlardır" sözlərini yazaraq övladına sevgisini ifadə edib.
Roza Zərgərli qızı ilə - FOTO
Müğənni Roza Zərgərli qızı Bənövşə ilə birlikdə çəkilən fotolarını paylaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, sənətçi şəkilləri sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb.
Roza paylaşımına "Ailə - uğruna hər zaman daha yaxşı olmağa çalışdığın insanlardır" sözlərini yazaraq övladına sevgisini ifadə edib.
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