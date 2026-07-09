Roza Zərgərli qızı ilə

Müğənni Roza Zərgərli qızı Bənövşə ilə birlikdə çəkilən fotolarını paylaşıb.

Day.Az xəbər verir ki, sənətçi şəkilləri sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb.

Roza paylaşımına "Ailə - uğruna hər zaman daha yaxşı olmağa çalışdığın insanlardır" sözlərini yazaraq övladına sevgisini ifadə edib.