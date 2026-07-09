Tahir Gözəl Elvinlə bağlı açıqlama verdi - VİDEO
"Qarabağ" tarixindəki ən güclü büdcəni vermişik. Klub bu il tarixinin ən güclü dövründədir".
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın prezidenti Tahir Gözəl jurnalistlərə açıqlamasında deyib:
O, bildirib ki, 1-2 transfer daha gözlənilir. Bu, klubun çalışdırıcısı Qurban Qurbanovun istəyinə bağlıdır:
"Bəzən həyat lazım olan şeyləri etməyə adamı vadar buraxır. Bizə bəlkə də bu lazım idi ki, radikal hərəkət edək. Ötən mövsüm qalib olsaydıq, bəlkə bizdə bu cəsarət olmayacaqdı. "Qarabağ" o vəziyyətdən məncə daha güclü çıxdı".
Tahir Gözəl Elvin Cəfərquliyevin bügünkü matçda aylar sonra meydana çıxmasını da belə şərh edib:
"Onda böyük talant görürəm və istəyirəm ki, "Qarabağ"da qalsın. Baxaq. Həmişə qərar verən hoca (red.- Qurban Qurbanov) olacaq".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре