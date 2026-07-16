Tramp Prezident İlham Əliyevin Şuşa Media Forumunda səsləndirdiyi bəyanatlarla bağlı məqaləni paylaşıb - FOTO
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin IV Şuşa Qlobal Media Forumunda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün təmin edilməsinə Amerikalı dövlət başçısının verdiyi töhfə ilə bağlı fikirlərinin yer aldığı məqaləni paylaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, məqalədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidenti Donald Trampın rolunu unikal sülhsevər insan kimi yüksək qiymətləndirdiyi qeyd olunur. O bildirib ki, Trampın diplomatiyaya prinsipial şəkildə fərqli yanaşması Azərbaycan və Ermənistan arasında tarixi sülh sazişinin əldə olunmasında həlledici rol oynayıb və onun sözlərinə görə, Azərbaycan-ABŞ münasibətlərində misli görünməmiş yeni dövrün əsasını qoyub.
Azərbaycan Prezidenti ötən ilin avqustunda Ağ evdə ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış tarixi sülh sazişinin əldə olunması prosesində Trampın yanaşmasının əvvəlki administrasiyaların siyasətindən nə ilə fərqləndiyi barədə "Breitbart News"un sualını cavablandırarkən bildirib ki, Amerika liderinin uğuru uzun illər davam edən münaqişələrin nizamlanmasına prinsipial şəkildə fərqli yanaşması ilə bağlı olub.
Azərbaycan Prezidentinin sözlərinə görə, əvvəlki administrasiyalar təxminən otuz il ərzində Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişənin faktiki olaraq dondurulmasına gətirib çıxaran siyasət yürüdüblər. Donald Tramp isə bu problemin həllinə tamamilə fərqli mövqedən yanaşıb.
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