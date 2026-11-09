https://news.day.az/azerinews/1873301.html Yük maşınları dəmir yollarına, avtomobillər elektrikə – Azərbaycanın yeni planı Azərbaycan nəqliyyat sektorunda istixana qazı emissiyalarını 2035-ci ilədək 40% azaltmağı, 2060-cı ilədək isə xalis sıfır emissiya səviyyəsinə nail olmağı hədəfləyir.

Yük maşınları dəmir yollarına, avtomobillər elektrikə – Azərbaycanın yeni planı

Azərbaycanca, 9 ноября 2026 17:12 (UTC +04:00) 118
Yük maşınları dəmir yollarına, avtomobillər elektrikə – Azərbaycanın yeni planı

Azərbaycan nəqliyyat sektorunda istixana qazı emissiyalarını 2035-ci ilədək 40% azaltmağı, 2060-cı ilədək isə xalis sıfır emissiya səviyyəsinə nail olmağı hədəfləyir. Bu məqsədlə yük daşımalarının avtomobil yollarından dəmir yollarına keçirilməsi, ictimai nəqliyyat şəbəkəsinin genişləndirilməsi, elektromobillərin sayının artırılması və alternativ yanacaqların tətbiqi nəzərdə tutulur.

Bu barədə Azərbaycanın Uzunmüddətli Aşağıkarbonlu İnkişaf Strategiyasında bildirilir.

Strategiyaya əsasən, nəqliyyat sektoru ölkə iqtisadiyyatının mühüm istiqamətlərindən biridir və ÜDM-ə təxminən 6% töhfə verir. Bununla yanaşı, sektor atmosferə istixana qazı emissiyalarının əsas mənbələrindən biri olaraq qalır.

Belə ki, 2022-ci ildə Azərbaycanın nəqliyyat sektorundan yaranan istixana qazı emissiyaları 9,3 milyon ton CO2 ekvivalentində olub. Bu, ölkə üzrə ümumi emissiyaların 13%-ni təşkil edib.

Nəqliyyat sektorunun emissiyalarında əsas pay avtomobil nəqliyyatının üzərinə düşüb. Belə ki, avtomobil nəqliyyatı 8,6 milyon ton CO2 ekvivalenti ilə sektor üzrə emissiyaların 92%-ni formalaşdırıb. Daxili aviasiyanın payı 5% və ya 0,5 milyon ton, daxili dəniz nəqliyyatının payı 2%, dəmir yollarının payı isə 1% təşkil edib.

Strategiyada nəqliyyat sektorunun dekarbonizasiyası üç əsas istiqamət üzrə müəyyənləşdirilib. Bunlara avtomobil nəqliyyatı ilə qət edilən məsafənin azaldılması, nəqliyyat vasitələrinin enerji səmərəliliyinin artırılması və daha təmiz yanacaq mənbələrinə keçid, eləcə də ictimai nəqliyyatın payının genişləndirilməsi daxildir.

Bu istiqamətdə ilk növbədə yük daşımalarının avtomobil nəqliyyatından dəmir yollarına keçirilməsi planlaşdırılır. Sənəddə dəmir yolu nəqliyyatının, xüsusilə bərpaolunan enerji mənbələrindən əldə edilən elektrik enerjisi ilə işləyən qatarların yük maşınları ilə müqayisədə daha az emissiya yaratdığı vurğulanır. Yük qatarlarının bir səfərdə daha çox yük daşımaq imkanının yanacaq sərfiyyatının və ümumi emissiyaların azalmasına şərait yaradacağı bildirilir.

Yük maşınlarının dəmir yollarına keçirilməsi əsas hədəflərdən biridir

Strategiyada xüsusi diqqət ayrılan istiqamətlərdən biri yük daşımalarının avtomobil nəqliyyatından dəmir yollarına keçirilməsidir. Bu məqsədlə 2035-ci ilədək dəmir yolu şəbəkəsinin genişləndirilməsi, onun imkanlarından istifadənin artırılması və yük daşımalarında dəmir yolu nəqliyyatının payının yüksəldilməsi nəzərdə tutulur.

Sənədə əsasən, yük maşınları ilə daşınan yüklərin tədricən dəmir yolu nəqliyyatına yönəldilməsi həm yanacaq sərfiyyatının, həm də atmosferə atılan istixana qazlarının azaldılmasına imkan verəcək. Çünki yük qatarları bir səfərdə daha böyük həcmdə yük daşımaqla daşımaların səmərəliliyini artırır və tələb olunan səfərlərin sayını azaldır. Xüsusilə bərpaolunan enerji mənbələrindən əldə edilən elektrik enerjisi ilə işləyən qatarlar bu baxımdan daha ekoloji səmərəli nəqliyyat vasitəsi hesab olunur.

Bu prosesin uzunmüddətli perspektivdə davam etdirilməsi və 2060-cı ilədək yük maşınlarının dəmir yolu nəqliyyatına keçirilməsi hədəflənir. Beləliklə, yükdaşımaların strukturunun dəyişdirilməsi Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda emissiyaların azaldılması üzrə əsas tədbirlərdən birinə çevriləcək.

Digər mühüm istiqamət ictimai nəqliyyatın genişləndirilməsi və modernləşdirilməsidir. 2035-ci ilədək avtobus, qatar və metro daxil olmaqla ictimai nəqliyyat şəbəkələrinin inkişafı, mikromobillik həllərinin təşviqi və sərnişin daşımalarının daha geniş şəkildə ictimai nəqliyyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Uzunmüddətli perspektivdə isə ictimai nəqliyyatın əlçatanlığının artırılması və şəxsi avtomobillərdən asılılığın azaldılması hədəflənir.

 

Elektrikləşdirmə üzrə konkret hədəflər müəyyənləşdirilib

Strategiyada nəqliyyat sektorunun elektrikləşdirilməsi əsas dekarbonizasiya mexanizmlərindən biri kimi göstərilir. Bu prosesin ilkin mərhələdə minik avtomobilləri və avtobuslardan başlaması, daha sonra yük avtomobilləri və digər nəqliyyat vasitələrini əhatə etməsi planlaşdırılır.

2035-ci ilədək elektromobillərin minik avtomobilləri parkında payının artırılması, elektriklə işləyən avtobusların sayının genişləndirilməsi, yük maşınları parkında elektrik nəqliyyat vasitələrinin payının yüksəldilməsi nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə elektrikdoldurma infrastrukturuna investisiyaların artırılması və müxtəlif təşviq proqramlarının tətbiqi də planlaşdırılır.

2060-cı ilədək isə daha geniş elektrikləşdirmə hədəfləri müəyyən edilib. Belə ki, sərnişin avtomobilləri parkında elektrik və digər alternativ enerji ilə işləyən nəqliyyat vasitələrinin payının 100%-ə çatdırılması, şəhər və rayonlararası sərnişin daşımalarında istifadə olunan avtobusların tam elektrikləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

Eyni zamanda, yük daşımaları parkında elektrik və digər alternativ enerji ilə işləyən nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən hibrid avtomobillərin payının 75%-ə çatdırılması, digər yol nəqliyyatı kateqoriyalarında isə elektromobillərin payının 100%-ə yüksəldilməsi planlaşdırılır.

Dəmir yolu şəbəkəsinin tam elektrikləşdirilməsi də 2060-cı ilədək qarşıya qoyulan əsas hədəflərdəndir. Bununla yanaşı, hava limanlarında yerüstü xidmət avadanlıqlarının və xidməti avtomobillərin mərhələli şəkildə elektrik enerjisi ilə işləyən alternativlərlə əvəzlənməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur.

Aviasiya və dəniz nəqliyyatında alternativ yanacaqlara keçid

Sənəddə nəqliyyat sektorunun bütün seqmentlərində emissiyaların azaldılması üçün bioyanacaqların tətbiqinə də xüsusi diqqət ayrılıb.

Strategiyaya əsasən, keçid dövründə yol nəqliyyatı, aviasiya və dəniz nəqliyyatında istifadə olunan ənənəvi yanacaqlara bioyanacaq qarışıqlarının əlavə edilməsi planlaşdırılır. Bu yanaşma daha yüksək emissiya yaradan yanacaq komponentlərinin payını azaltmağa imkan verəcək.

Aviasiya sektorunda Davamlı Aviasiya Yanacağının (DAY) mərhələli tətbiqi nəzərdə tutulur. Bu yanacağın aviasiya emissiyalarının azaldılmasına töhfə verəcəyi bildirilir. Onun tətbiqi beynəlxalq texnoloji inkişaf və yanacağın mövcudluğu nəzərə alınmaqla genişləndiriləcək.

Dəniz nəqliyyatında isə metanol və digər alternativ yanacaqlardan istifadə planlaşdırılır. Sənəddə dəniz yanacağının metanol və digər alternativ enerji mənbələri ilə əvəzlənməsinin 2035-ci ildən sonra mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi və 2060-cı ilədək bütün dəniz donanmasında tətbiqinin təmin olunması hədəflənir.

Ümumilikdə, Azərbaycanın nəqliyyat sektoru üzrə aşağıkarbonlu inkişaf yol xəritəsi qısa və orta müddətli dövrdə yeni texnologiyaların tətbiqini, infrastrukturun yenilənməsini və investisiyaların artırılmasını nəzərdə tutur. Strategiyanın əsas məqsədi avtomobil, dəmir yolu, dəniz və hava nəqliyyatında daha təmiz enerji mənbələrinə keçidi sürətləndirməklə 2060-cı ilədək nəqliyyat sektorunun emissiyalarını xalis sıfır səviyyəsinə çatdırmaqdır.

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Böyükşor yolunda ağır qəza 8 ноября 17:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 494
Перуанская пресса написала о Дне Победы 8 ноября 16:55 (UTC+04), Политика 1 485
АФФА предупредила юных футболистов о договорных матчах - ФОТО 8 ноября 16:52 (UTC+04), Спорт 740
Те, кто пытается ослабить наше братство с Азербайджаном, не добьются своих целей - Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября 16:40 (UTC+04), Политика 8 175
Министр обороны Закир Гасанов заразился COVID-19 - ВИДЕО 8 ноября 16:39 (UTC+04), Общество 1 524
Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство является фактором стабильности, сотрудничества и безопасности - ВИДЕО 8 ноября 16:36 (UTC+04), Официальная хроника 823
Президент Ильхам Алиев об отношениях с Турцией: Никому не позволим встать между нами - ВИДЕО 8 ноября 16:33 (UTC+04), Официальная хроника 841
Президент Ильхам Алиев: Сильная экономика, политический вес Турции нас очень радуют - ВИДЕО 8 ноября 16:29 (UTC+04), Официальная хроника 763
Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей - ВИДЕО 8 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 3 488
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция - ВИДЕО 8 ноября 16:21 (UTC+04), Официальная хроника 5 604
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном приведет к конкретным результатам - ВИДЕО 8 ноября 16:19 (UTC+04), Официальная хроника 798
Президент Ильхам Алиев: На протяжении 44 дней братский турецкий народ был рядом с нами - ВИДЕО 8 ноября 16:17 (UTC+04), Официальная хроника 691
Супруга шехида Вюсала Магеррамова рассказала о его боевом пути и последних днях - ФОТО 8 ноября 16:12 (UTC+04), Общество 701
Президент Ильхам Алиев – Эрдогану: То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ - ВИДЕО 8 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 11 700
Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку - ФОТО 8 ноября 16:06 (UTC+04), Официальная хроника 14 570
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 15:59 (UTC+04), Официальная хроника 8 522
В США автомобиль протаранил 30 велосипедистов - ВИДЕО 8 ноября 15:50 (UTC+04), В мире 1 543
Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона - главред Azernews - ВИДЕО 8 ноября 15:38 (UTC+04), Политика 1 486
В Гянджинской государственной филармонии состоялся концерт "Песнь Победы" - ФОТО 8 ноября 15:33 (UTC+04), Культура 719
Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана - ФОТО 8 ноября 15:28 (UTC+04), Политика 1 515
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции в Азербайджан - ВИДЕО 8 ноября 15:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 189
Жители Азербайджана чтят память шехидов на Военном мемориальном кладбище в День Победы - ФОТО 8 ноября 15:18 (UTC+04), Общество 725
Врач-хирург рассказал о спасении раненых во время 44-дневной Отечественной войны - ФОТО 8 ноября 15:13 (UTC+04), Общество 805
В Баварии призвали вернуть обязательный воинский призыв в Германии 8 ноября 15:09 (UTC+04), В мире 1 477
В Шуше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате "один на один" - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 14:58 (UTC+04), Официальная хроника 5 583
Мать шехида Асада Асадли рассказала о последнем звонке сына с фронта 8 ноября 14:54 (UTC+04), Общество 675
В Губе столкнулись ГАЗ и Haval, есть пострадавшие 8 ноября 14:50 (UTC+04), Общество 711
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 14:39 (UTC+04), Официальная хроника 5 792
МИД Северного Кипра поздравил Азербайджан с Днем Победы 8 ноября 14:35 (UTC+04), Политика 1 508
Сельджан Махсудова заняла шестое место на чемпионате мира в Китае 8 ноября 14:32 (UTC+04), Спорт 686
Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО 8 ноября 14:27 (UTC+04), Политика 1 579
Xocalıya qayıdışım Qələbənin ən gözəl nümunəsidir – Kənan Hümbətov 8 ноября 14:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 472
Европа начала рекордными темпами расходовать запасы газа 8 ноября 14:15 (UTC+04), В мире 1 530
Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanı təbrik edib 8 ноября 14:13 (UTC+04), Azərbaycanca 1 508
Танец за пределами возможного - Английский национальный балет в Баку - ФОТО 8 ноября 14:03 (UTC+04), Культура 799
Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 13:51 (UTC+04), Официальная хроника 5 592
Мерц побил новый антирекорд 8 ноября 13:40 (UTC+04), В мире 1 534
Партия националистического движения Турции поздравила Азербайджан с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 13:29 (UTC+04), Политика 1 607
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб в честь Дня Победы - ВИДЕО 8 ноября 13:20 (UTC+04), Общество 756
Завтра в Баку пойдет дождь - ПРОГНОЗ 8 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 1 018
Закир Гасанов поздравил военнослужащих с Днем Победы 8 ноября 13:05 (UTC+04), Политика 1 592
Президент Ильхам Алиев: Высоко оцениваем непоколебимую солидарность Пакистана - ФОТО 8 ноября 13:02 (UTC+04), Официальная хроника 5 553
Президент Ильхам Алиев: Я открыл окна здания бывшей исполнительной власти в Ханкенди, чтобы оттуда выветрился дьявольский дух 8 ноября 12:57 (UTC+04), Официальная хроника 826
Президент Казахстана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 8 ноября 12:55 (UTC+04), Официальная хроника 5 628
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Шуши фактически предопределило исход Второй Карабахской войны 8 ноября 12:52 (UTC+04), Официальная хроника 683
Инфантино отказался от расширения чемпионата мира 8 ноября 12:45 (UTC+04), Спорт 721
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – сильное государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения 8 ноября 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 738
Президент Ильхам Алиев: В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага 8 ноября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 794
В Нью-Йорке прошли масштабные протесты - ВИДЕО 8 ноября 12:32 (UTC+04), В мире 1 569
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! - ВИДЕО 8 ноября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 587
Президент Ильхам Алиев: Царящую сегодня в Азербайджане общественно-политическую стабильность редко можно встретить в сегодняшнем мире - ВИДЕО 8 ноября 12:23 (UTC+04), Официальная хроника 748
Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов - ВИДЕО 8 ноября 12:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 353
Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 714
Президент Ильхам Алиев: Наши национально-духовные ценности для нас превыше всего - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 686
Президент Ильхам Алиев: В Ханкенди тоже будет Музей Победы - ВИДЕО 8 ноября 12:16 (UTC+04), Официальная хроника 692
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией 8 ноября 12:13 (UTC+04), Официальная хроника 640
Президент Ильхам Алиев: 44-дневная Отечественная война – наша славная история 8 ноября 12:12 (UTC+04), Официальная хроника 9 377
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе - ВИДЕО 8 ноября 12:10 (UTC+04), Официальная хроника 8 374
Президент Ильхам Алиев: Главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров - ВИДЕО 8 ноября 12:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 843
Президент Ильхам Алиев: В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества - ВИДЕО 8 ноября 12:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 482
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 12:00 (UTC+04), Официальная хроника 17 270
Данные о количестве услуг, оказанных семьям шехидов и ветеранам 8 ноября 11:47 (UTC+04), Общество 718
Руководство Минобороны почтило память Общенационального лидера и шехидов - ФОТО 8 ноября 11:35 (UTC+04), Политика 1 636
8 Ноября - это историческое свидетельство мужества, стойкости и самоотверженности азербайджанского народа - Шахбаз Шариф 8 ноября 11:32 (UTC+04), Политика 1 678
Более 20 человек пострадали при землетрясении в Японии - ВИДЕО 8 ноября 11:28 (UTC+04), В мире 1 655
22 года служил Родине, последний бой принял в Лачине: история жизни погибшего офицера - ФОТО 8 ноября 11:22 (UTC+04), Общество 731
Президент Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу из города Ханкенди по случаю Дня Победы 8 ноября 11:15 (UTC+04), Официальная хроника 7 024
Официальные лица государства и правительства посетили Парк Победы в Баку - ФОТО 8 ноября 11:07 (UTC+04), Политика 6 318
В столице Колумбии разместили баннер в честь Победы Азербайджана - ФОТО 8 ноября 11:02 (UTC+04), Политика 1 680
Zəfərimiz Azərbaycanın milli iradəsinin və dövlət qətiyyətinin nəticəsidir - Kamaləddin Qafarov 8 ноября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 628
Эльдар Азизов назвал 8 Ноября одним из самых славных периодов в истории азербайджанского народа 8 ноября 10:47 (UTC+04), Политика 1 629
Демократы готовят многомиллиардную помощь Украине 8 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 661
В Стамбуле напали на боксера азербайджанского происхождения после победы в титульном бою - ВИДЕО 8 ноября 10:30 (UTC+04), Спорт 1 035
Победа Азербайджана в войне дала надежду всему региону - Новруз Аслан для Day.Az 8 ноября 10:21 (UTC+04), Политика 5 580
МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО 8 ноября 10:16 (UTC+04), Политика 1 784
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы - ФОТО 8 ноября 10:09 (UTC+04), Общество 4 993
Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению - ФОТО 8 ноября 10:04 (UTC+04), Политика 1 688
Освобождение Карабаха стало одним из счастливейших дней моей жизни - жительница Ходжалы 8 ноября 10:03 (UTC+04), Общество 736
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