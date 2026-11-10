https://news.day.az/azerinews/1873356.html Qubada ağır qəza - Ölən və yaralananlar var Quba rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə noyabrın 10-da saat 01:10 radələrində rayonun Tüləkəran kəndi ərazisində qeydə alınıb. "Lada Niva" markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirib və nəqliyyat vasitəsi dərəyə aşıb.
Qubada ağır qəza - Ölən və yaralananlar var
Quba rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə noyabrın 10-da saat 01:10 radələrində rayonun Tüləkəran kəndi ərazisində qeydə alınıb.
"Lada Niva" markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirib və nəqliyyat vasitəsi dərəyə aşıb.
Qəza nəticəsində sürücü və iki sərnişin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Sərnişinlərdən biri xəstəxanaya aparılarkən yolda vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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