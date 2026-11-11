https://news.day.az/azerinews/1873745.html Ermənistan prezidenti TRIPP layihəsi üzrə ABŞ ilə çərçivə sazişini təsdiq edib Ermənistan prezidenti Vaaqn Xaçaturyan ABŞ ilə "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu" (TRIPP) layihəsi üzrə strateji tərəfdaşlığa dair çərçivə sazişinin təsdiq edilməsi haqqında sənədi imzalayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə respublika prezidentinin rəsmi səhifəsində məlumat dərc olunub.

Ermənistan prezidenti TRIPP layihəsi üzrə ABŞ ilə çərçivə sazişini təsdiq edib

Azərbaycanca, 11 ноября 2026 22:50 (UTC +04:00) 196
Ermənistan prezidenti TRIPP layihəsi üzrə ABŞ ilə çərçivə sazişini təsdiq edib

Ermənistan prezidenti Vaaqn Xaçaturyan ABŞ ilə "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu" (TRIPP) layihəsi üzrə strateji tərəfdaşlığa dair çərçivə sazişinin təsdiq edilməsi haqqında sənədi imzalayıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə respublika prezidentinin rəsmi səhifəsində məlumat dərc olunub.

"Respublika Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan noyabrın 10-da Ermənistan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu" layihəsi üzrə strateji əməkdaşlığa dair çərçivə sazişinin təsdihaqqında qanunu imzalayıb", - deyə məlumatda bildirilir.

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