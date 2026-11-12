https://news.day.az/azerinews/1873754.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində 12 Noyabr – Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edilib - FOTO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində 12 noyabr - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Günü münasibətilə paylaşım edilib. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində 12 Noyabr – Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edilib - FOTO
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində 12 noyabr - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Günü münasibətilə paylaşım edilib.
Day.Az paylaşımı təqdim edir:
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