2030-cu ildə cari xərclər tam olaraq qeyri-neft gəlirləri hesabına təmin olunacaq
2030-cu ildə cari xərclər tam olaraq qeyri-neft gəlirləri hesabına təmin olunacaq.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu maliyyə nazirinin müavini Himalay Məmişov cümə axşamı Milli Məclisin bu gün keçirilən Gənclər və idman, İctimai birliklər və dini qurumlar, Mədəniyyət komitələrinin birgə iclasında "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.
O qeyd edib ki, 2027-cı ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 42,4 milyard manat həcmində proqnozlaşdırılır.
"Bu, cari illə müqayisədə 696,4 milyon manat və ya 1,7 faiz çoxdur. Ortamüddətli dövrdə, yəni 2023-2027-ci illərdə dövlət büdcəsinin xərcləri 5,9 milyard manat və ya 16,3 faiz artıb. Növbəti il üçün dövlət büdcəsi xərclərinin 26,4 milyard manatı və ya 62,3 faizi cari xərclərə, 13,8 milyard manatı və ya 32,5 faizi əsaslı xərclərə, 2,2 milyard manatı və ya 5,2 faizi dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərə yönəldiləcək. Qeyd etmək istərdim ki, 2027-ci il üzrə cari xərclərin 90,1 faizi qeyri neft-qaz sektoru üzrə daxilolmaların hesabına qarşılanacaq. Bu 2026-cı illə müqayisədə 2,1 faiz-bəndi çoxdur. 2030-cu ilə hədəfimiz cari xərclərin tam şəkildə qeyri neft gəlirləri hesabına qarşılanmasıdır", - nazir müavini qeyd edib.
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