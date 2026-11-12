https://news.day.az/azerinews/1873876.html Azərbaycan Avropa üçün böyük önəm daşıyır - Sloveniyanın Baş naziri Azərbaycan Avropa üçün böyük önəm daşıyır. Day.Az xəbər verir ki, bunu Sloveniyanın Baş naziri Yanez Yanşa "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu sammiti çərçivəsində Trend-in sualını cavablandırarkən bildirib. Xəbər yenilənəcək
Azərbaycan Avropa üçün böyük önəm daşıyır - Sloveniyanın Baş naziri
Azərbaycan Avropa üçün böyük önəm daşıyır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Sloveniyanın Baş naziri Yanez Yanşa "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu sammiti çərçivəsində Trend-in sualını cavablandırarkən bildirib.
Xəbər yenilənəcək
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