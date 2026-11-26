https://news.day.az/azerinews/1877215.html 28 yaşlı kişi bıçaqlanıb İsmayıllıda 28 yaşlı kişi bıçaq xəsarətləri alıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 26-da gecə saatlarında İsmayıllı şəhərində qeydə alınıb. Hadisə zamanı 1998-ci il təvəllüdlü Asim İsmayılov bıçaq xəsarətləri alıb. Ona xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən 2003-cü il təvəllüdlü Musa Xəlilli polis tərəfindən saxlanılıb.
28 yaşlı kişi bıçaqlanıb
İsmayıllıda 28 yaşlı kişi bıçaq xəsarətləri alıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 26-da gecə saatlarında İsmayıllı şəhərində qeydə alınıb.
Hadisə zamanı 1998-ci il təvəllüdlü Asim İsmayılov bıçaq xəsarətləri alıb.
Ona xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən 2003-cü il təvəllüdlü Musa Xəlilli polis tərəfindən saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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