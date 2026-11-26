Bakıda Xalq artisti Elmira Şabanova ilə vida mərasimi keçirilir - FOTO
Bakıda Təzəpir məscidində Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktrisası, Xalq artisti Elmira Şabanova ilə vida mərasimi keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, mərasimdə aktrisanın doğmaları, yaxınları, həmkarları, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, eləcə də sənətsevərlər iştirak edərək Azərbaycan teatr və kino sənəti tarixində xüsusi yeri olan sənətkarın xatirəsini ehtiramla yad edirlər.
Elmira Şabanova həyatını səhnəyə və kinoya həsr edərək zəngin yaradıcılıq irsi qoyub. Onun özünəməxsus aktyorluq üslubu, insan psixologiyasını dərindən anlamaq bacarığı, ifadəliliyi və mürəkkəb mənəvi-psixoloji yaşantıları tamaşaçıya çatdırmaq məharəti bir-birindən parlaq və yaddaqalan obrazlar yaratmasına imkan verib.
Aktrisa yaradıcılığı ərzində 30-a yaxın bədii filmdə çəkilib. Onun rol aldığı "Qəm pəncərəsi", "Uşaqlığın son gecəsi", "Gün keçdi", "Yeddi oğul istərəm", "Qatır Məmməd", "Gümüşü furqon" və digər filmlər Azərbaycan kinematoqrafiyasının qızıl fonduna daxil olub.
Onun filmoqrafiyasında Anarın əsəri əsasında ekranlaşdırılmış "Qəm pəncərəsi" filmində canlandırdığı Həmidə xanım obrazı xüsusi yer tutur. Aktrisa qəhrəmanlarının daxili aləmini dərinlik, səmimiyyət və həyat həqiqətləri ilə zənginləşdirməyi bacarırdı. Məhz bu xüsusiyyətlər onun yaratdığı obrazların müxtəlif nəsillərdən olan tamaşaçıların qəlbinə yol tapmasını təmin edirdi.
Elmira Şabanovanın yaradıcılıq yolu milli incəsənətin inkişafı ilə sıx bağlı olub.
Elmira Şabanovanın həyatında pedaqoji fəaliyyət də mühüm yer tutub. Aktyorluq təhsili aldıqdan, daha sonra isə M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirdikdən sonra o, 1962-1997-ci illərdə, 35 il ərzində bu ali təhsil müəssisəsində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub. Müəllim və dosent vəzifələrində çalışaraq bilik və peşəkar təcrübəsini, səhnə sənətinə sevgisini gənc nəslə aşılayıb. Onun üçün pedaqoji fəaliyyət sadəcə peşəsinin bir hissəsi deyil, həm də sənətə xidmətini yetirmələri vasitəsilə davam etdirmək imkanı idi.
Onun tərcümeyi-halında ailə həyatı da xüsusi yer tutub. Elmira Şabanova tanınmış azərbaycanlı rejissor Rüfət Şabanovun həyat yoldaşı olub. Onları uzun illər davam edən ailə həyatı və sənətə bağlılıq birləşdirirdi. Ailədə yaradıcılıq ənənələrini davam etdirən övladlar yetişib. Oğlu Fuad Şabanov kinorejissor olub. Qızı Leyla da anasının yanında olub. Aktrisa övladlarına, nəvələrinə və nəticələrinə xüsusi məhəbbətlə yanaşıb.
Onun həyat yolu bir neçə mühüm missiyanı - aktyorluq sənətini, rejissorluğu, pedaqoji fəaliyyəti və analığı özündə birləşdirib. O, ekranlarda unudulmaz obrazlar qalereyası yaradıbsa, həyatda da yetirmələrini, ailə xatirələrini və dünyasını dəyişdikdən sonra da yaşayacaq zəngin sənət irsini qoyub.
Elmira Şabanova noyabrın 25-də ömrünün 87-ci ilində vəfat edib.
Vida mərasimindən sonra aktrisa həyat yoldaşı, rejissor Rüfət Şabanovun yanında, Yasamal qəbiristanlığında dəfn olunacaq.
Elmira Şabanovanın vəfatı Azərbaycan mədəniyyəti üçün böyük itkidir. Bununla belə, onun yaratdığı obrazlar ekranda yaşamağa davam edəcək, aktrisanın istedadını, sənətə sədaqətini və parlaq yaradıcılıq yolunu gələcək nəsillərə xatırladacaq.
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