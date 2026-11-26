https://news.day.az/azerinews/1877271.html İbiza sahillərində tanker batıb Malta bayrağı altında üzən "Med Emre" tanker gəmisi İbiza adası sahillərində batıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində ekipaj üzvlərindən biri həlak olub, daha altı nəfər xəsarət alıb. Məlumatı Balear adaları muxtar icmasının təcili yardım xidməti təsdiqləyib.
İbiza sahillərində tanker batıb
Malta bayrağı altında üzən "Med Emre" tanker gəmisi İbiza adası sahillərində batıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.
Hadisə nəticəsində ekipaj üzvlərindən biri həlak olub, daha altı nəfər xəsarət alıb.
Məlumatı Balear adaları muxtar icmasının təcili yardım xidməti təsdiqləyib.
Tankerin təxminən 7 min ton yanacaq daşıdığı ehtimal olunur.
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