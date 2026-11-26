https://news.day.az/azerinews/1877376.html Alen Simonyan "Sülh Körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində beşinci dəyirmi masa müzakirəsinin iştirakçıları ilə görüşüb - FOTO - VİDEO Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Alen Simonyan "Sülh Körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində beşinci dəyirmi masanın iştirakçıları ilə görüşüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Sülh körpüsü" təşəbbüsünün mətbuat üçün açıqlamasında bildirilib.
Alen Simonyan "Sülh Körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində beşinci dəyirmi masa müzakirəsinin iştirakçıları ilə görüşüb - FOTO - VİDEO
Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Alen Simonyan "Sülh Körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində beşinci dəyirmi masanın iştirakçıları ilə görüşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Sülh körpüsü" təşəbbüsünün mətbuat üçün açıqlamasında bildirilib.
"Görüş zamanı iştirakçılar Təhlükəsizlik Şurasının katibinə suallar ünvanlamaq imkanı əldə ediblər. Daha sonra fikir və mülahizələr ətrafında müzakirələr aparılıb" - deyə bildirilib.
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