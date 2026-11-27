Limon və portağalı geridə qoydu: Bir ədəd kivi gündəlik C vitamini ehtiyacını ödəyir
Kivi C vitamininin ən zəngin təbii mənbələrindən biridir. Xüsusilə sarı lətli kividə bu vitaminin miqdarı daha yüksəkdir. 100 qram kividə 152-161 mq C vitamini olduğu halda, orta ölçülü portağalda bu göstərici təxminən 70 mq-dır.
Day.Az xəbər verir ki, məlumata görə, təxminən 80 qramlıq bir kivi 120 mq-dan artıq C vitamini təmin edə bilər. Bu isə yetkin qadınların gündəlik 75 mq, kişilərin isə 90 mq olan C vitamini ehtiyacını qarşılamaq üçün kifayətdir.
Kivi həmçinin kalium, lif və antioksidantlarla zəngindir. Yaşıl kividəki lif həzmi dəstəkləyir, aktinidin fermenti isə zülalların parçalanmasına kömək edir. Mütəxəssislər sağlam qidalanma üçün müxtəlif meyvə və tərəvəzlərdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər.
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