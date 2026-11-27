https://news.day.az/azerinews/1877396.html Bu yeməyi yeməyin Türkiyənin Mersin vilayətində gicitkənlə hazırlanan yumurtadan yeyən 55 yaşlı qadın həyatını itirib, digər qadın isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Tarsus rayonunun Beylice məhəlləsində baş verib.
Bu yeməyi yeməyin
Türkiyənin Mersin vilayətində gicitkənlə hazırlanan yumurtadan yeyən 55 yaşlı qadın həyatını itirib, digər qadın isə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə Tarsus rayonunun Beylice məhəlləsində baş verib.
Məlumata görə, zeytun yığımı zamanı 55 yaşlı Durdane Oğmaç və 53 yaşlı əmisi qızı Nuran Oğmaç birlikdə hazırladıqları gicitkənli yumurtadan yeyiblər.
Bir müddət sonra hər iki qadının səhhəti pisləşib. Hadisə yerinə gələn təcili tibbi yardım əməkdaşları Durdane Oğmaçın həyatını xilas edə bilməyiblər. Digər qadın Nuran Oğmaç isə xəstəxanaya çatdırılıb.
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