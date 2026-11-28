https://news.day.az/azerinews/1877763.html Səlim Müslümova ağır itki Sabiq əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümova ağır itki üz verib. Day.Az yenisabah-a istinadən xəbər verir ki, keçmiş nazirin anası Qəndifə Müslümova vəfat edib. Mərhum Ağsuda, Səlim Müslümovun doğulduğu Pirhəsənli kəndində dəfn olunub.
Səlim Müslümova ağır itki
Sabiq əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümova ağır itki üz verib.
Day.Az yenisabah-a istinadən xəbər verir ki, keçmiş nazirin anası Qəndifə Müslümova vəfat edib.
Mərhum Ağsuda, Səlim Müslümovun doğulduğu Pirhəsənli kəndində dəfn olunub.
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