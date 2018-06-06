"Мир Юрского периода 2" уже в Баку - ФОТО

Вчера, за два дня до мировой премьеры, со стороны сети кинотеатров Park Cinema был организован пресс-показ нашумевшего фильма "Мир Юрского периода 2".

Как сообщает Day.Az, премьера картины приурочена к 25-летию с момента выхода "Парка Юрского периода" (Jurassic Park), снятого Стивеном Спилбергом в 1993 году.

Фильм был представлен зрителям с качественным азербайджанским дубляжом, что не может не радовать. Отметим, что "Мир Юрского периода 2" можно будет посмотреть не только на азербайджанском, английском и русском языках, но и в грандиозном формате İMAX и не менее захватывающем формате LaseR, хотя это не отменяет наличие фильма в форматах 2D и 3D.

Главные роли в фильме исполняют Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин, Тоби Джонс. Режиссером картины выступил Хуан Антонио Байона.

По сюжету, прошло четыре года с тех пор, как динозавры разрушили парк развлечений и курорт "Мир Юрского периода". Люди покинули остров, а бывшие обитатели тематического комплекса борются за выживание в джунглях.

Узнав о неминуемом извержении вулкана, герои Пратта и Ховард решают спасти динозавров, но находят на острове таинственную организацию, зловещие планы которой представляют угрозу для всего человечества.

События, разворачивающиеся на экране, не дают зрителю расслабиться, поэтому в целом фильм ожидает большой ажиотаж.

К слову, "Мир Юрского периода", который вышел в 2015 году, побил рекорд "Парка Юрского периода", собрав за первые выходные в прокате 511 миллионов долларов.

Добавим, что ранее режиссер Хуан Антонио Байона отмечал, что "Мир юрского периода" станет трилогией. О том, кто снимется в третьем фильме трилогии и о чем в нем пойдет речь, не сообщается.

Что ж, остаётся только насладиться картиной в Park Cinema на удобном вам языке и в вашем любимом формате.

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers - единственный в стране формат IMAX, а также региональные кинотеатры в Масаллах, Губе и Мингечевире.

Ф. Агаларова