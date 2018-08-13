История любви Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Они вместе выходили на красную дорожку фестиваля, выступали в дуэте, кружили в танце, зажигая бакинскую публику своей энергетикой и чувствами. Таким запомнилась супружеская чета Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева на Международном музыкального фестиваля "ЖАРА-2018", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках фестиваля прошел творческий вечер заслуженного артиста России, народного артиста Чеченской республики, певца, продюсера и телеведущего, лауреата многочисленных наград Валерия Меладазе. В этот вечер, кроме самого Меладзе, на сцену вышли Эмин Агаларов, Ани Лорак, Вера Брежнева, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Анжелика Агурбаш, Слава, Лолита Милявская, Кэти Топурия, Александр Маршал и другие, которые исполнили песни Меладзе. Но выступление супружеской пары было самым особенным.

"Творческий вечер был очень душевный, зрители прекрасные, атмосфера великолепная, настоящий праздник для моей души. Фестиваль был проведен, как и в предыдущие годы, на самом высоком уровне, и мы с нетерпением будем ждать следующего визита в Баку", - сказал Trend Валерий Меладзе.

"Скажу честно, я счастливая замужняя женщина. Рядом со мной любящий меня мужчина. Он - самый лучший отец в мире. Нашей семье через многое пришлось пройти, но мы вместе и продолжаем радовать и любить друг друга", - говорит Альбина.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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