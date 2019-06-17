Традиционно, Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета в праздники радует бакинскую публику грандиозными показами известных спектаклей. Так, в День национального спасения азербайджанского народа Театр представил оперу "Риголетто" Дж.Верди. И вновь сцену вместе с отечественными солистами разделили приглашенные артисты.

В основе оперы - драма В.Гюго "Король забавляется". И хотя в опере король (по политическим мотивам того времени) превратился в герцога Мантуанского, и, соответственно, были переименованы остальные персонажи, но сила социального обличения не уменьшилась. В музыкальной драматургии противопоставлены фигуры молодого, распутного, легкомысленного, живущего только ради наслаждения властителя Мантуи и обездоленного шута Риголетто, у которого только одна радость - его дочь Джильда. Она и становится очередной жертвой порочного герцога. Замыслив жестокую месть, Риголетто невольно становится убийцей своей дочери.

В роли Герцога выступил ведущий солист Государственного академического Большого театра им. Алишера Навои, народный артист Узбекистана, лауреат международных конкурсов вокалистов Рамиз Усманов. С первых минут своего выступления узбекский артист очаровал публику своим обаянием и прекрасным тембром голоса.

Блестяще исполнил партию Риголетто солист Белградского национального театра (Сербия), лауреат международных конкурсов вокалистов Матич Драгутин. Особо понравился залу его дуэт с заслуженной артисткой Азербайджана Инарой Бабаевой, исполнившей партию Джильды. Артисты очень проникновенно передали любовь отца и дочери, что тронуло зрителей.

Отлично справились со своими партиями и народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Спарафучилле), Акрам Поладов (партия Монтероне), заслуженный артист Турал Агасиев (партия Марулло), солистка Театра Нина Макарова, исполнившая в этот вечер партии Маддалены, Джованны, Графини ди Чепрано и другие артисты театра.

Искушенная публика оценила и прекрасное звучание оркестра, которым дирижировал заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай", главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

В заключение зал наградил солистов и дирижера продолжительными овациями и восторженными возгласами "браво".

Ф. Агаларова

Фото: Рустам Исмаилов

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