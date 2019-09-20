Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета открыл свой 111-й театральный сезон показом оперы "Кероглу" Узеира Гаджибейли.

Выбор этой оперы был не случаен. Она является жемчужиной национального оперного искусства и всегда собирает большую зрительскую аудиторию. Кроме того, в дни Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли репертуар Театра обязательно украшают произведения великого композитора.

Спектакль очень любим зрителями не только из-за гениальности музыки, но и из-за зрелищности постановки. Только здесь можно увидеть захватывающие сцены танцев, боя, а также настоящего скакуна на сцене. И когда к великолепию музыки, монументальным декорациям прибавляется проникновенная игра артистов с красивыми голосами и профессионализм музыкантов, то спектакль точно бьет в сердце зрителя. Так случилось и вчера.

Знаменитую историю Кероглу, восставшего против ханов, ставшего народным героем и заполучившего любовь прекрасной Нигяр, зрителям показали заслуженные артисты Азербайджана Рамиль Гасымов, исполнивший партию Кероглу, неподражаемая Афаг Аббасова (партия Нигяр), Джахангир Гурбанов, исполнивший партию Гасан хана, Турал Агасиев (партия Гамза бека), а также солист Театра, талантливый Талех Яхъяев (партия Эхсан паши), народные артисты республики Али Аскеров (партия Ибрагим хана), Акрам Поладов (партия Алы киши), Фидан Гаджиева (партия Ханенде), заслуженный артист Алиахмед Ибрагимов (партия шута), солисты Театра Назар Бейлеров (партия Эйваза), Фахмин Ахмедли (партия везиря), Фирус Мамедов (партия Полада) и др.

Напомним, что режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, художник-постановщик - народный художник СССР Таир Салахов, балетмейстер - народная артистка СССР Гамар Алмасзаде, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Дирижировал оперой в этот вечер заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Овации многочисленных зрителей не умолкали на протяжении всей оперы. Публика тепло встречала каждый великолепно исполненный номер артистов. А в завершении зал стоя аплодировал солистам, хору, оркестру и дирижеру, благодаря их за грандиозное открытие сезона.

Добавим, что далее в рамках XI музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 21 сентября на сцене Театра также будут показаны опера "Богема" Джакомо Пуччини, 22 сентября - балет "Насими" Фикрета Амирова, 28 сентября - балет "Жизель" Адольфа Адана и 29 сентября опера "Лейли и Меджнун" Уз.Гаджибейли.

Ф. Агаларова

Фото: Рустам Исмайылов

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