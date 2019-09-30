28 сентября в рамках XI Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета с ошеломительным успехом прошел показ балета "Жизель" Адольфа Адана.

Бессмертное произведение Адана является одним из самых востребованных балетных спектаклей во всем мире. Именно поэтому Театр оперы и балета часто радует ценителей искусства прекрасными высокопрофессиональными показами этого спектакля, где раскрывается вечная тема любви. Вот и в этот вечер "фантастический" балет собрал аншлаг.

Примечательно, что Театру всегда удается представить зрителям балет в исполнении новых солистов. Так, например, на этот раз пару ведущей солистке Театра, заслуженной артистке Азербайджана, несравненной Нигяр Ибрагимовой, которая воплотила образ Жизель, составил ведущий солист Национальной оперы Украины, лауреат международных конкурсов артистов балета Станислав Ольшанский, выступивший в роли графа Альберта.

Партию Мирты исполнила заслуженная артистка Азербайджана Эльмира Сулейманова, а отверженного Лесничего - талантливый солист Театра Тимур Одушев.

Прекрасная история нежной любви, преданной, но не угаснувшей и не превратившейся в ненависть, рассказанная языком музыки и танца, покорила сердца зрителей, которые высоко оценили профессионализм солистов, сказывавшийся не только в технике, но и проникновении в психологически сложные образы героев.

Дирижировал спектаклем заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

В заключение вечера благодарная публика наградила солистов и дирижера продолжительными овациями и восторженными возгласами "браво".

Ф. Агаларова

Фото: Рустам Исмайылов

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