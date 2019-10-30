9 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета пройдет показ оперы "Сельская честь" Пьетро Масканьи. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.

Первая постановка этой оперы была осуществлена в Риме 17 мая 1890 года в театре "Констанц". Оперу отличает изумительно красивая музыка и острый драматический сюжет.

"Сельская честь" в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета впервые была поставлена немецким режиссером Людвигом Бауманом и дирижером Корнелией фон Керссенброфк в 2015 году, и с тех пор пользуется большим интересом среди любителей оперного искусства и собирает большую зрительскую аудиторию.

И на сей раз руководством театра дирижировать оперой приглашена художественный руководитель и главный дирижер Баварского Гутт-Имлингского фестиваля оперного искусства Корнелия фон Керссенброфк, долгие годы активно сотрудничающая с Азербайджанским театром оперы и балета.

В спектакле примут участие ведущие солисты театра, народный артист Азербайджана Самир Джафаров (партия Туридду), заслуженные артисты республики Афаг Аббасова (партия Сантуццы), Сабина Вахабзаде (партия Лючии), солисты Нина Макарова (партия Лолы) и Талех Яхъяев (партия Альфио).

Хормейстером спектакля является заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева.

Ф. Агаларова

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