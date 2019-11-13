23 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится спектакль "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.

Автор 65 опер Гаэтано Доницетти - замечательный итальянский композитор, продолжатель славных традиций оперного искусства Италии, идя по стопам Россини, он указал итальянской опере дальнейший путь развития, путь, который в будущем привел к Дж.Верди. Доницетти - композитор огромного мелодического дарования, искренний и вдохновенный лирик, блестящий мастер вокального письма, превосходный знаток театра. Период расцвета его творчества падает на 30-40 годы XIX столетия - эпоху итальянского "возрождения". И именно в это время был создан принесший композитору всемирную славу "Любовный напиток".

Эта опера была написана композитором в примечательно короткий срок - 2 недели, впервые поставлена в Милане в 1832 году, а затем обошла и все театры мира.

Интересный сюжет и очаровательная музыка этой оперы в свое время послужили импульсом для постановки этой оперы в Азербайджанском театре оперы и балета.

В этот день в спектакле примут участие ведущие солисты театра, заслуженные артисты Азербайджана Инара Бабаева (партия Адины), Фарид Алиев (партия Неморино), Джахангир Гурбанов (партия Белькоре), народный артист республики Акрам Поладов (партия Дулькамары) и др.

Спектаклем будет дирижировать заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Н. Гасымова

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