30 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Трубадур" Джузеппе Верди. Эта популярная опера является одним из самых посещаемых и кассовых спектаклей театра.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, впервые в партии Леоноры в этот день выступит заслуженная артистка Азербайджана Илаха Эфендиева.

В спектакле также примут участие ведущие солисты театра - народные артисты Азербайджана Фидан Гаджиева (партия Азучены), Акрам Поладов (партия Феррандо), заслуженные артисты республики Фарид Алиев (партия Манрико), Алиахмед Ибрагимов (партия Руиса), а также солисты Талех Яхъяев (партия графа ди Луны), Нина Макарова (партия Инес).

Дирижировать спектаклем будет главный дирижер Театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Н. Гасымова