В Театре оперы и балета покажут оперу "Трубадур"
30 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Трубадур" Джузеппе Верди. Эта популярная опера является одним из самых посещаемых и кассовых спектаклей театра.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, впервые в партии Леоноры в этот день выступит заслуженная артистка Азербайджана Илаха Эфендиева.
В спектакле также примут участие ведущие солисты театра - народные артисты Азербайджана Фидан Гаджиева (партия Азучены), Акрам Поладов (партия Феррандо), заслуженные артисты республики Фарид Алиев (партия Манрико), Алиахмед Ибрагимов (партия Руиса), а также солисты Талех Яхъяев (партия графа ди Луны), Нина Макарова (партия Инес).
Дирижировать спектаклем будет главный дирижер Театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.
Н. Гасымова
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