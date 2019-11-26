4 декабря в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ спектакля "Не та, так эта" Узеира Гаджибейли, который, как и все произведения композитора, считается национальной классикой. Эта вторая музыкальная комедия Узеира Гаджибекова была написана в 1910 году. В ней композитор использовал азербайджанскую народную музыку, мугам, а в тексте - газели Физули. Премьера музыкальной комедии "Не та, так эта" состоялась 25 апреля 1911 года в Театре оперы и балета.

Образ Мешади Ибада знаком каждому азербайджанцу с раннего детства, он не раз глядел на нас со страниц сатирических изданий, полотен отечественных художников-карикатуристов, с театральных афиш, и даже служил украшением интерьера в виде национальных сувениров...

Трудно встретить в Азербайджане хотя бы одного человека, который бы не знал наизусть бессмертную комедию великого Узеира Гаджибейли "Не так, так эта". Но каждый спектакль проходит под овации зрителей! Сюжет этого произведения давно и хорошо знаком всем едва ли не с детских лет: увязший в долгах Рустам бек единственным правильным решением своих проблем считает брак юной дочери Гюльназ с зажиточным пятидесятилетним купцом Мешади Ибадом. Он решает насильно отдать дочь замуж за нелюбимого и намного старше ее по возрасту человека. Но в итоге Рустам бек жалеет о своем необдуманном решении и, сговорившись с возлюбленным Гюльназ Сервером, срывает свадьбу Мешади Ибада, которому в финале спектакля приходится жениться на служанке Сенем. Множество ярких персонажей - Гасангулу бек, Гасан бек, Рза бек, гочу Аскер, амбал и другие, придают комедии еще больше позитивных эмоций.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, в этот день в спектакле примут участие ведущие солисты Театра оперы и балета - народные артисты Азербайджана Азер Зейналов (партия Мешеди Ибада), Акрам Поладов (партия Рустам бека), заслуженные артисты республики - Инара Бабаева (партия Гюльназ), Фарид Алиев (партия Сарвара), Джахангир Гурбанов (партия Гочу Аскера), Гюлюстан Алиева (партия Сенем), Турал Агасиев (Рза бек), Алекбер Алиев (Гасангулу бек), солисты Фахмин Ахмедлы (Гасан бек), Агахан Шарифов (Амбал) и др.

Дирижировать спектаклем будет заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Н. Гасымова