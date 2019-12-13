Вчера в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета прошел прекрасный показ оперы "Алеко" великого русского композитора Сергея Рахманинова.

"Алеко" - первая опера Сергея Рахманинова, написанная им в качестве дипломной работы в Московской консерватории. За месяц до выпускного экзамена по классу композиции 19-летний Рахманинов получил задание написать дипломную работу - оперу на либретто В. И. Немировича-Данченко по поэме А. С. Пушкина "Цыганы". Предложенный сюжет увлек композитора, и опера была написана в кратчайший срок - 17 дней, что говорило о незаурядном мастерстве и таланте автора.

Премьера оперы, состоявшаяся в апреле 1893 года в московском Большом театре, имела успех. И до сих пор произведение ставится во многих театрах мира и собирает большую зрительскую аудиторию.

Среди азербайджанских меломанов эта опера также является одной из любимых. Именно поэтому каждый ее показ в Театре оперы и балета собирает многочисленную публику.

Музыка оперы отличается лиричностью и камерностью, но при этом рассказывает напряженное действие поэмы Пушкина, которая в либретто оперы сильно сокращена. Здесь подчеркнут основной конфликт - столкновение вольных, далеких от цивилизованного мира цыган с гордым и одиноким Алеко. Бежавший с ними, чтобы обрести душевный покой, он приносит горе приютившим его цыганам. Именно душевным переживаниям Алеко композитор уделил главное внимание.

Вчера трагическую историю зрителям рассказали ведущие солисты Театра, народный артист Азербайджана Акрам Поладов (партия отца Земфиры), заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (партия Алеко), Илаха Эфендиева (партия Земфиры), Турал Агасиев (партия молодого цыгана), Сабина Вахабзаде (партия старой цыганки). Солисты продемонстрировали высокий исполнительский профессионализм и яркую актерскую игру.

Управлял оркестром в этот вечер главный дирижер и музыкальный руководитель Театра, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

В заключение вечера публика наградила продолжительными овациями и возгласами "браво" солистов, оркестр и дирижера.

Ф. Агаларова