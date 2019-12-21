В киноцентре "Низами" в рамках празднования "Года Насими" зрителям была представлена обновленная электронная версия художественного фильма "Насими" известного азербайджанского режиссера Гасана Сеидбейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, обновленная версия фильма снята по заказу Министерства культуры ANS группой студии БАЛАНС, Госфильмофондом, Фондом имени Национального героя Чингиза Мустафаева, киностудией "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы.

Руководитель ANS группы студии БАЛАНС Вахид Мустафаев рассказал о работе над электронной версией фильма. Отметил, что группа уже отреставрировала два фильма, и согласно совместному с Министерством культуры проекту, намерена отреставрировать еще 15 фильмов, выразил благодарность Министерству культуры за поддержку.

Директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы Джамиль Гулиев отметил, что сегодняшняя презентация новой версии фильма "Насими" приурочена к 650-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя, которое отмечается Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, объявившего 2019 год "Годом Насими".

Фильм был снят в 1973 году в честь 600-летия Насими. Главную роль в нем сыграл народный артист Азербайджана Расим Балаев.

На презентации выступила народная артистка Халида Гулиева, сыгравшая в фильме роль Фатмы, и другие актеры.

Затем состоялась демонстрация новой версии фильма "Насими".