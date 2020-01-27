https://news.day.az/culture/1197413.html Ошеломляющий успех «Кармен» в Театре оперы и балета - ФОТО

Ошеломляющий успех «Кармен» в Театре оперы и балета - ФОТО

Культура, 27 января 2020 11:49 433

На днях на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в очередной раз при полном аншлаге была показана опера "Кармен" выдающегося французского композитора Жоржа Бизе.

В этот вечер перед искушенными столичными зрителями в роли Кармен выступила народная артистка Азербайджана, Президентская стипендиатка Фидан Гаджиева. Она ярко воплотила образ страстной цыганки с трагической судьбой, и вызвала восторг у зрителей.

Блестяще исполнили свои партии народные артисты Али Аскеров (партия Цуниго), Гюльназ Исмайлова (партия Фраскиты), заслуженные артисты Фарид Алиев (Хозе), Илаха Эфендиева (партия Микаэллы), Джахангир Гурбанов (партия Эскамильо), Турал Агасиев (партия Данкайро), Алиахмед Ибрагимов (партия Ремендадо), солистка Нина Макарова (партия Мерседес) и др.

Проникновенная игра артистов, красивые, изысканные и богатые декорации и костюмы, великолепная музыка оперы в исполнении оркестра под руководством главного дирижера Театра оперы и балета, заслуженного артиста республики, лауреата международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюба Гулиева представляли спектакль зрелищным.

Исполнение солистами своих партий каждый раз взрывало зал аплодисментами и возгласами "браво". В заключение оперы бурные и продолжительные овации зрителей долго не отпускали участников спектакля со сцены.

Н. Гасымова

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