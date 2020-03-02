На днях в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета с успехом прошел прекрасный показ оперы "Трубадур" Джузеппе Верди.

Премьера оперы состоялась в январе 1853 года в римском театре "Аполло", после чего завоевала популярность, вошла в репертуары многих театров мира. Эта опера наряду с "Травиатой" и "Риголетто" считается одной из крупнейших работ Верди.

В этот вечер трагическую историю зрителям представили ведущие солисты Театра - народный артист Азербайджана Акрам Поладов (партия Феррандо), заслуженные артисты Фарида Мамедова (партия Леоноры), Сабина Вахабзаде (партия Азучены), Фарид Алиев (партия Манрико), Алиахмед Ибрагимов (партия Руиса), а также солисты Талех Яхъяев (партия графа ди Луны), Нина Макарова (партия Инес), Эльчин Ахадзаде (партия старого цыгана) и др.

Популярные арии оперы в исполнении солистов каждый раз завершались бурными аплодисментами зрителей. Артисты поразили публику проникновенной игрой и прекрасным вокалом.

Особо следует отметить дирижера спектакля заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, главного дирижера и музыкального руководителя Театра Эйюба Гулиева, который вел спектакль с особым вдохновением и высоким профессионализмом.

В заключение вечера публика наградила продолжительными овациями и возгласами "браво" солистов, оркестр и дирижера.

Н. Гасымова