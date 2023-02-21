В Баку покажут интерактивный спектакль-шоу "Minecraft против Brawl Stars"

В концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 12 марта будет представлен новый интерактивный спектакль-шоу "Minecraft против Brawl Stars", сообщает Day.Az.

Шоу поставлено по мотивам двух популярных игр - Minecraft и Brawl Stars. Показ представления подарит юным зрителям много радости и запоминающихся моментов. Каждый, пришедший на шоу, сможет ощутить себя внутри компьютерной игры, и познакомиться с любимыми персонажами. Для юных любителей компьютерных игр это представление станет запоминающимся подарком - ведь оно не просто предоставляет возможность попасть в игру, но и принять в ней непосредственное участие. Шоу подарит ощущения путешествия во времени и пространстве.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/ru/events/kids/minecraft-protiv-brawl-stars-new?fbclid=IwAR1p2mJ11CMim4pNWohLTASgwa_7fDbxBVrVaXSa22gUcD5nwSiSOE-vEIs

Телефон для справок: 0513033540.