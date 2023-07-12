Выставка азербайджанской художницы откроется в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоится открытие выставки "Azad Bülbül" азербайджанской художницы Нармин Наджаф.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Нармин Наджаф - полижанровая художница, является членом Международной ассоциации искусств (Турция), арт-художником при ЮНЕСКО.

Персональные выставки Нармин проходили в Стамбуле, Минске, Баку. Совместно с другими мастерами картины художницы выставлялись в Европе. Ее работы были представлены в рамках известных выставок "Rüyalar" (Турция), "Seven springs of Azerbaijan" (Баку), "Праздник жизни" (Баку).