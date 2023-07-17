Заслуженная артистка Афаг Аббасова выступила на 69-м фестивале Пуччини в Италии

Заслуженная артистка Азербайджана, лауреат премии Президента Афаг Аббасова выступила на 69-м Фестивале Пуччини в Италии.

Фестиваль проводится в память об известном итальянском оперном композиторе Джакомо Пуччини в городе Торре-дель-Лаго, где он родился.

Заслуженная артистка А.Аббасова сказала в интервью АЗЕРТАДЖ, что горда тем, что стала первой азербайджанской исполнительницей, принявшей участие в фестивале Пуччини. Она отметила, что выступать перед публикой с произведениями гениального Дж. Пуччини в Тоскане, разделять одну сцену с известнейшими оперными певцами и дирижерами мира было и почетно, и очень ответственно, передает Day.Az.

"Это требовало большого профессионализма. Я очень рада, что мне удалось выполнить эту ответственную работу, а аплодисменты зрителей - главный показатель этого. Выражаю благодарность Фонду Гейдара Алиева, а также всем, кто поддержал меня", - подчеркнула А.Аббасова.

Отметим, что Афаг Аббасова уже давно участвует в репетициях в Италии. Она и ранее выступала на различных сценах и спектаклях в Италии.