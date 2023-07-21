Реза Дегати представил "Кромешную Тишину" в Европе

Работы всемирно известного фотографа и фотожурналиста Резы Дегати, представленные на организованных в Швеции и во Франции фотовыставках под названием "Кромешная тишина", трогают до глубины души: они передают боль азербайджанского народа, пережившего тяготы 30-летней оккупации, отражают суровые реалии того времени.

Как сообщает Day.Az, фотографии мастера, снятые в Азербайджане, красноречивее любых слов рассказывают о варварских разрушениях и руинах, оставленных армянскими оккупантами на азербайджанской земле, и являются художественными посланиями международному сообществу, своего рода воззваниями к справедливости.

Кураторами выставок Резы Дегати в этом году стали Пьер Бонджованни и супруга мастера Рэйчел Дегати.

Впечатления фотожурналиста об увиденном в Азербайджане отражены не только в его фотографиях, но также в книгах и документальных фильмах, посвященных нашей стране.

Реза Дегати - военный фотожурналист, который называет себя "корреспондентом мира". Более 40 лет фотограф ездит по миру и успел побывать во многих "горячих точках" планеты. Его выставки неизменно вызывают интерес знатоков и любителей фотоискусства, всех, кому небезразличны чувства и переживания других людей.