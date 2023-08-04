https://news.day.az/culture/1586792.html Европейский дебют Юсифа Эйвазова
Европейский дебют Юсифа Эйвазова
Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов 6 сентября выступит на сцене Концертхауса - центра классической музыки в Вене (Австрия) в опере "Травиата" Джузеппе Верди, сообщает Day.Az.
В постановке Юсиф Эйвазов исполнит партию Альфредо. На сцене с народным артистом Азербайджана выступит народная артистка России Анна Нетребко и канадский баритон Этьен Дюпюи.
Для Юсифа Эйвазова это будет второе выступление в роли Альфредо и его европейский дебют.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре