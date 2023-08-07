Эльчин Азизов выступит на Международном фестивале "Каспийские сезоны"
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Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов выступит на Международном фестивале классического искусства "Каспийские сезоны" в Астрахани (Россия), сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" пройдет с 18 августа по 6 сентября.

На мероприятии выступят музыканты и певцы из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана.