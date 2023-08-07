https://news.day.az/culture/1587439.html Эльчин Азизов выступит на Международном фестивале "Каспийские сезоны"
Эльчин Азизов выступит на Международном фестивале "Каспийские сезоны"
Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов выступит на Международном фестивале классического искусства "Каспийские сезоны" в Астрахани (Россия), сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" пройдет с 18 августа по 6 сентября.
На мероприятии выступят музыканты и певцы из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана.
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