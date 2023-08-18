Фильм азербайджанского режиссера завоевал награду кинофестиваля в Италии

Полнометражный фильм азербайджанского режиссера Тахмины Рафаэллы "Бану" завоевал награду Международного кинофестиваля "Ариано" (Ariano International Film Festival 2023), который прошел в итальянском городе Ариано-Ирпино, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В программу фестиваля вошли фильмы из Азербайджана, США, Греции, Испании, Италии, Германии и других стран.

Кинокартина "Бану" удостоена награды кинофестиваля в категории "Лучший художественный фильм".

В фильме "Бану" рассказывается история женщины, борющейся за опеку над сыном. События разворачиваются на фоне 44-дневной Отечественной войны.

Главные роли в фильме исполнили Тахмина Рафаэлла, Мелек Абасзаде, Заур Шафиев, Джафар Гасан, Кабира Гашимли и Эмин Аскеров.

Кинокартина "Бану" снята в рамках программы грантов Biennale College Cinema при поддержке Венецианского кинофестиваля.