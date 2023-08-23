В рамках международного фестиваля «Каспийские сезоны» состоятся Дни Азербайджана

Открытие международного фестиваля классического искусства "Каспийские сезоны" прошло накануне вечером на Соборной площади Астраханского кремля. В течение ближайших двух недель звезды мировой сцены познакомят астраханцев и гостей города с культурой прикаспийских стран. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта "Культура".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, открыл фестиваль своим выступлением Симфонический оркестр прикаспийских государств, в состав которого вошли более 60 музыкантов из России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. В исполнении коллектива под управлением главного дирижера Михаила Голикова прозвучали произведения российских и зарубежных авторов.

Под музыку оркестра выступили именитые оперные певцы: солист Большого театра, заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков, лауреат российских и международных конкурсов, солистка оперной труппы Мариинского театра Ольга Пудова, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов, иранский композитор и музыкант Мехди Хоссейни, заслуженный деятель Казахстана, солист театра "Астана опера" Нурлан Бекмухамбетов, а также заслуженная артистка Туркменистана Лейли Окдирова.

Концерт сопровождался мультимедийным шоу.

В рамках фестиваля 24 августа в Астраханской филармонии пройдет первый форум композиторов стран Прикаспия, с 25 по 28 августа состоятся дни Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, а 29 августа в Театре оперы и балета на одной сцене с народным артистом России, пианистом Денисом Мацуевым выступят юные победители престижных международных конкурсов.

В областном министерстве отметили, что кроме концертов, посвященных каждой стране-участнице, в рамках фестиваля 2 и 3 сентября в Астаханском кремле будет представлена первая русская национальная опера М.И. Глинки "Иван Сусанин". Для постановки специально сшито свыше 200 костюмов. Главные партии исполнят солисты Астраханского театра оперы и балета, а также приглашенные исполнители из ведущих театров страны. К слову, посмотреть оперу можно будет также посредством онлайн-трансляции.

Завершит программу фестиваля 6 сентября концерт с участием примы-балерины Большого театра, народной артистки РФ Светланы Захаровой.