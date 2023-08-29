Азербайджанский композитор удостоена ежегодной премии талантов в Лондоне

Азербайджанский композитор, преподавательница музыки Karabakh School UK (Лондон) Саадет Ферзиева удостоена ежегодной премии талантов Golden Time Talent в Лондоне, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Саадет Ферзиева завоевала второе место за детские композиции "Красочный мир" и "Азбука".

Golden Time Talent - международный конкурс, основной целью которого является найти исключительные таланты и дать им возможность продемонстрировать себя. В конкурсе принимали участие представители из около двадцати стран (Латвия, Литва, Украина, Грузия, Польша, Болгария, Россия, Узбекистан, Казахстан и т.д.).

Отметим, что Karabakh School UK осуществляет свою деятельность при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана. В школе преподаются азербайджанский язык, литература, история, музыка и рисование. Обучение - бесплатное.