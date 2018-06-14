Эльман Рустамов: Для девальвации азербайджанского маната нет никаких причин
14 июня 2018 11:22 1 050
В настоящее время для девальвации азербайджанского маната нет никаких фундаментальных причин, сказал в четверг на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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