Эльман Рустамов: Для девальвации азербайджанского маната нет никаких причин

14 июня 2018 11:22

В настоящее время для девальвации азербайджанского маната нет никаких фундаментальных причин, сказал в четверг на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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