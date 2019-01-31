Эльман Рустамов: Доллар в Азербайджане не подорожает!

На сегодняшний день в Азербайджане нет никаких предпосылок для роста курса доллара по отношению к манату.

Как передает Day.Az со ссылкой на marja.az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов, комментируя распространяемую в соцсетях информацию о вероятности новой девальвации маната. Он назвал это ничем не подкрепленными слухами.

"Просто необоснованно болтают. На сегодняшний день нет никаких оснований для роста курса доллара по отношению к манату. По этому поводу есть и решения Центробанка. Вопрос о подорожании доллара в стране не обсуждается. Вся макроэкономическая ситуация в Азербайджане в этом году основана на макроэкономической стабильности", - сказал главный банкир страны.

По словам Рустамова, даже падение цен на нефть на мировом рынке не повлияет на курс доллара.

"У Центробанка и правительства есть единый план на такой случай. Как я уже отметил, макроэкономическая ситуация находится под контролем. В 2017-18 годах в Азербайджане царила макроэкономическая стабильность. Так будет и в 2019 году", - сказал председатель Центробанка.

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