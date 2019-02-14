Менеджеры азербайджанского банка попались на крупной афере

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана расследовало материал о незаконных деяниях главы и других должностных лиц Сумгайытского филиала ОАО NIKOIL Bank, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, Day.Az.

В результате следственно-оперативных мер было установлено, что глава филиала Руслан Талыбов, войдя в сговор с другими должностными лицами филиала Вюсалом Гасымовым, Назимом Исмайловым и Эльшаном Хыдыровым, взяли у обратившихся в банк отдельных граждан 122 тысячи манатов и повторно в виде взятки другое имущество за выдачу им незаконных денежных кредитов в размере 868 тысяч манатов. Также, совершив служебный подлог, они добились оформления кредита под бизнес, присвоив 192 тысячи манатов банка.

По факту было возбуждено уголовное дело.

Также в ходе следствия было установлено, что указанные лица под видом того, что направят на погашение кредита имущество и наличные денежные средства граждан в сумме 451 тысячи манатов, взятых гражданами в кредит, обманули их и присвоили эти средства.

Талыбову, Гасымову и Хыдырову были предъявлены обвинения по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере), 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.2 (повторное взяточничество) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Следственные меры по установлению и привлечению к ответственности круга лиц, виновных в этих незаконных деяниях, продолжаются.