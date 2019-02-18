Известный азербайджанский банк меняет владельца и название

ООО Gilan, основной акционер AFB Bank, продал свою долю.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Report источник на финансовом рынке.

По информации, смена акционера не скажется на деятельности банка, напротив, будет способствовать инновациям на рынке.

Название AFB Bank также будет изменено (ребрендинг банка).

При этом источник не уточнил, кто стал новым владельцем доли в "AFB Bank".