В Азербайджане могут сменить руководство крупного банка
27 февраля 2019 12:06 511
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Unibank состоится в 15:00 4 апреля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, встреча пройдет в головном офисе банка, расположенном по адресу г. Баку, Насиминский район, улица Рашид Бехбудова, 55.
Повестка дня включает пересмотр состава Наблюдательного совета Unibank, дополнения и изменения в положения об органах, входящих в структуру управления, рассмотрение важных сделок, а также программы повышения уставного капитала инвестиционной компании Unicapital.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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