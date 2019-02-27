Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Unibank состоится в 15:00 4 апреля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, встреча пройдет в головном офисе банка, расположенном по адресу г. Баку, Насиминский район, улица Рашид Бехбудова, 55.

Повестка дня включает пересмотр состава Наблюдательного совета Unibank, дополнения и изменения в положения об органах, входящих в структуру управления, рассмотрение важных сделок, а также программы повышения уставного капитала инвестиционной компании Unicapital.