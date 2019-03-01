Эльман Рустамов: Банковский сектор выиграет вдвойне от последнего указа Президента
1 марта 2019 18:13 234
Урегулирование вопроса проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане поддержит банковский сектор страны, который вдвойне выиграет от последнего указа Президента.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов рассказал об этом в эфире Real TV.
"С одной стороны, это приведет к оздоровлению банковского сектора. В частности, они получат значительную поддержку по капиталу, сократят проблемные активы, а с другой стороны, получат более дешевые финансовые ресурсы для долгосрочного кредитования", - сказал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17:11 278
Официальный курс маната на 4 марта
16:20 275