В 2019 году в Азербайджане инфляция будет в заявленных рамках, на уровне 4 ± 2 процента.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на пресс-конференции в пятницу председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По оценкам Центробанка, стабилизирующие факторы, оказывающие влияние на инфляционные риски в Азербайджане, сохраняются. Об этом говорят и опросы. По словам Рустамова, в июне только 2,3 процента опрошенных отметили, что ожидают ускорения темпов инфляции. Это на 10 пунктов меньше чем было в марте.

Комментируя вопрос об учетной ставке, председатель отметил, что ЦБА и впредь будет определять ее после анализа всех макроэкономических процессов в стране.

Снижение учетной ставки является фактором уменьшения процентных ставок по кредитам, сказал Рустамов. Но добавил, что на них оказывают влияние и другие факторы.

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