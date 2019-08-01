Процесс компенсирования долларовых кредитов населения, по которым они понесли убытки в результате девальвации, полностью завершен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил председатель Центрального банка Эльман Рустамов на прошедшем в среду совещании при Президенте Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой.

Рустамов отметил, что в экономике наблюдается снижение процентных ставок.

"Несмотря на то, что общий фонд формирует потребительские кредиты с высокими процентными ставками, среднее значение этого показателя по бизнес-кредитам составляет 11 процентов, что близко к нашей учетной ставке. Это показывает, что процентная ставка и процентная политика Центрального банка начали играть важную роль в формировании процентной ставки, как по бизнес-кредитам, так и по вкладам населения. В период кризиса произошла долларизация. Но сегодня мы наблюдаем снижение ее уровня. Долларизация вкладов населения снизилась с 85 процентов в 2016 году до 56, а кредитов - с 52 процентов до 35 процентов", - сказал председатель.

Рустамов также отметил, что кредитная активность продолжается, и за первую половину текущего года объем кредитов вырос на 3,6 процента. В основном на этот рост повлияли потребительские кредиты - девять процентов, а бизнес-кредиты, кредиты в реальном секторе снизились на 0,3 процента.

"Считаем, что мы должны быть внимательными. За ростом потребительских кредитов нужно внимательно следить. Увеличение, в целом, долговой нагрузки населения, а также приближение ее к 50 процентам в портфеле банковского сектора, могут вызвать проблемы в будущем. Сегодня в банковском секторе есть значительная ликвидность. Но все равно не наблюдается рост бизнес-кредитов", - сообщил Рустамов.

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