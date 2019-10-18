Российский государственный холдинг "Татспиртпром" - один из крупнейших производителей алкогольной продукции, намерен открыть завод в Азербайджане.

О том, что "Татспиртпром" и азербайджанский дистрибутор Carchioglu Group запускают завод по разливу спиртных напитков в Азербайджане, в 180 км от Баку, российской газете "Коммерсант" рассказал гендиректор "Татспиртпрома" Ирек Миннахметов.

Это первая иностранная площадка холдинга, управлять ею будет ООО "РусАзериСпиритс", в котором у партнеров по 50%. На старте на предприятии планируется выпускать более 190 тыс. дал в год, из которых 18 тыс. дал должно приходиться на бренды "Татспиртпрома" - "Русская валюта", "Ханская", Tundra и пр. В перспективе объемы производства на "РусАзериСпиритс" планируется довести до 400 тыс. декалитров в год. Первая продукция должна быть выпущена в ближайшие дни.

В течение трех лет "РусАзериСпиритс" хочет занять как минимум 20% рынка водки Азербайджана с годовым объемом около 5,5 млн декалитров.

А. Гасымлы

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