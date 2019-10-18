Вопрос упрощения визовых процедур для граждан Азербайджана обсуждался с компетентными органами Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам посол Китая в Азербайджане Го Минь.

"Мы обсуждали этот вопрос с компетентными органами Китая. Мы откроем больше каналов для оформления виз и будем упрощать процедуру получения визы", - сказала она.

Посол отметила, что посольство Китая готово пригласить представителей турагентств в Азербайджане, узнать их проблемы в получении визы в Китай.

"Мы будем стараться решить все эти проблемы. Посольство также будет работать над тем, чтобы повысить осведомленность о своей визовой политике в Азербайджане", - сказала дипломат.

По ее словам, тот факт, что до сих пор Китай не упростил процедуру получения визы для граждан Азербайджана, вовсе не означает, что у Китая есть обеспокоенность, связанная с Азербайджаном.

"У каждой страны есть своя визовая политика. Наша визовая политика - отражение нашего суверенитета. Я знаю, что многие азербайджанцы занимаются бизнесом в Китае. Мы будем оказывать им полное содействие", - сказала Го Минь.

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