Азербайджан и Китай намерены упростить визовый режим
Вопрос упрощения визовых процедур для граждан Азербайджана обсуждался с компетентными органами Китая.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам посол Китая в Азербайджане Го Минь.
"Мы обсуждали этот вопрос с компетентными органами Китая. Мы откроем больше каналов для оформления виз и будем упрощать процедуру получения визы", - сказала она.
Посол отметила, что посольство Китая готово пригласить представителей турагентств в Азербайджане, узнать их проблемы в получении визы в Китай.
"Мы будем стараться решить все эти проблемы. Посольство также будет работать над тем, чтобы повысить осведомленность о своей визовой политике в Азербайджане", - сказала дипломат.
По ее словам, тот факт, что до сих пор Китай не упростил процедуру получения визы для граждан Азербайджана, вовсе не означает, что у Китая есть обеспокоенность, связанная с Азербайджаном.
"У каждой страны есть своя визовая политика. Наша визовая политика - отражение нашего суверенитета. Я знаю, что многие азербайджанцы занимаются бизнесом в Китае. Мы будем оказывать им полное содействие", - сказала Го Минь.
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