https://news.day.az/economy/1169186.html Эльман Рустамов прокомментировал слухи об отставке
Эльман Рустамов прокомментировал слухи об отставке
Сегодня я выступаю перед вами как председатель Центрального банка.
Об этом, как передает Day.Az, сказал Эльман Рустамов на пресс-конференции в Центральном банке Азербайджана, где ответил на вопросы журналистов о слухах об его отставке.
"Я все еще нахожусь на своем посту и продолжаю деятельность. Надеюсь в дальнейшем представители СМИ будут ссылаться только на официальную информацию, а не на слухи", - сказал председатель Центробанка.
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