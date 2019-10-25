Сегодня я выступаю перед вами как председатель Центрального банка.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Эльман Рустамов на пресс-конференции в Центральном банке Азербайджана, где ответил на вопросы журналистов о слухах об его отставке.

"Я все еще нахожусь на своем посту и продолжаю деятельность. Надеюсь в дальнейшем представители СМИ будут ссылаться только на официальную информацию, а не на слухи", - сказал председатель Центробанка.

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